ராமநாதபுரத்தில் பறிமுதலான ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான தங்கம்: சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணை
ராமநாதபுரத்தில் பறிமுதலான ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான தங்கம்: சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:46 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே ரூ.5 கோடி மதிப்பிலான தங்கம் கைப்பற்றப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரணையை தொடங்கினர்.
செப்.18ல் ராமநாதபுரம் அருகே முடுக்குத்தரவை ரோட்டில் சந்தேகப்படும் படி நின்ற 5 பேரை பிடித்து போலீசார் சோதனையிட்டனர். அவர்களிடம் இருந்து தலா 100 கிராம் கொண்ட 38 தங்கக் கட்டிகள், 28 பவுன் நகைகள், ரூ.12 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரொக்கத்தை பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையின் போது எம்.ஜி.ஆர்., நகர் குப்பை கிடங்கில் இருந்த பையில் நகை, பணம் இருந்ததாக 5 பேரும் கூறினர்.
கேணிக்கரை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, தங்கம், பணத்தை அரசு கருவூலத்தில் ஒப்படைத்தனர். சுங்கத்துறை, வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரகத்திற்கு விபரங்களை அனுப்பினர். இந்த தங்கம் இலங்கையில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்டதா, திருடிய தங்கத்தை உருக்கினார்களா என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்தனர்.
இந்த வழக்கு கடந்த மாதம் சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றப்பட்டது. கேணிக்கரை போலீசாரிடம் இருந்த அனைத்து ஆவணங்களையும் பெற்ற சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார், நேற்று தனி வழக்கு பதிவுசெய்தனர்.
விசாரணை அதிகாரி டி.எஸ்.பி., அஜய்தங்கம் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர் சரவணக்குமார் குழுவினர் பிடிபட்ட 5 பேரிடமும், நகையை பறிமுதல் செய்த போலீசாரிடமும் விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர்.