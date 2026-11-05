நடுவழியில் பழுதான அரசு பஸ்:போக்குவரத்து பாதிப்பு

ADDED : நவ 02, 2026 06:34 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம்-–மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பழுதாகி நின்ற அரசு பஸ்சால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை அருகே மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் எப்போதும் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் காணப்படும். தீபாவளிக்கு இன்னும் ஒரு வாரமே உள்ள நிலையில் அப்பகுதியில் வழக்கத்தை விட போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக இருந்தது. இந்நிலையில் இன்று (நவ.,2) மதியம் ராமநாதபுரத்தில் இருந்து மதுரை சென்ற இடை நில்லா பஸ் அப்பகுதியில் பழுதாகி நின்றது.
நீண்ட நேரம் ஆகியும் பஸ் ஸ்டார்ட் ஆகாததால் பயணிகள் அனைவரையும் நடுவழியில் இறக்கி விட்டனர். இதனால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அரை மணி நேரத்திற்கு மேல் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. அரசு பஸ்களை முறையாக இயக்க போக்குவரத்து துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பயணிகள் வலியுறுத்தினர்.
*இதே போல் இன்று காலை 5:45 மணிக்கு ராமநாதபுரத்தில் இருந்து மதுரை புறப்பட்ட இடை நில்லா( ஒன் டூ ஒன்) பஸ் மானாமதுரை அருகே முன் பக்க டயர் உறிந்து இயக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு மதுரை சென்ற மற்றொரு பஸ்சில் பயணிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
விரைவான பயணத்திற்காக மக்கள் அவசர வேலைக்கு செல்வோர் கூட இது போன்ற பஸ்களையும் முறையாக பராமரிக்காததால் அவதிப்படுகின்றனர்.