விபத்து வழக்கில் இழப்பீடு வழங்காத அரசு பஸ் ஜப்தி

UPDATED : அக் 27, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:06 PM
ராமநாதபுரம்: விபத்து வழக்கில் ரூ.13 லட்சம் இழப்பீடு வழங்காத மதுரை அரசு போக்குவரத்து பஸ்சை நீதிமன்ற ஊழியர்கள் ஜப்தி செய்தனர்.
உச்சிபுளி அருகே இரட்டையூருணியை சேர்ந்தவர் மீனவர் அருணாச்சலம் 58. இவர் மீன்பிடி தடைக்காலத்தில் 2022 ஜூலை 29 ல் தர்காவலசையில் இருந்து டூவீலரில் ராமேஸ்வரம் மெயின் ரோட்டிற்கு வந்த போது ராமேஸ்வரம் டூ மதுரை சென்ற அரசு பஸ் மோதியதில் சம்பவ இடத்தில் இறந்தார். இவரது மனைவி வனிதா புகாரில் உச்சிபுளி போலீசார் விசாரித்தனர்.
இவ்வழக்கில் இழப்பீடு கேட்டு வனிதா, அவரது 3 பிள்ளைகள் தரப்பில் ராமநாதபுரம் கூடுதல் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் 2024 ல் வழக்கு தொடர்ந்தனர். வழக்கறிஞர் மனோரஞ்சிதம் ஆஜரானார். இதில் மதுரை கோட்டம் தேனி மாவட்டம் போடி அரசு போக்குவரத்து கழகம் ரூ.26 லட்சம் இழப்பீடு வழங்குமாறு 2025ல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இது வரையிலும் இழப்பீடு வழங்காததால் தற்போதைய நீதிபதி மோகன்ராம் உத்தரவில், ராமநாதபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றிருந்த மதுரை அரசு போக்குவரத்து கழக பஸ்சை நீதிமன்ற ஊழியர்கள் ஜப்தி செய்தனர்.–––