அரசு மருத்துவமனை அருகே கூம்பு வடிவ ஒலிபெருக்கி

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ADDED : நவ 05, 2026 06:14 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை அருகே போக்குவரத்தை முறைப்படுத்துவதற்காக பொது இடத்தில் தடை செய்யப்பட்ட கூம்பு வடிவ ஒலிபெருக்கி குழாய்களை போலீசார் பயன்படுத்துவதால் நோயாளிகள், மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
பொது இடங்களில் கூம்பு வடிவ ஒலிபெருக்கி கூம்பு வடிவ குழாய் பயன்படுத்துவதற்கு அரசின் விதிமுறைகளின் படி தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய போலீசாரே விதியை மீறி அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை ரோட்டில் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்த கூம்பு வடிவ குழாய்களை பயன்படுத்துவது மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனால் கூம்பு வடிவ ஒலிபெருக்கியின் அதிக சத்தம் காரணமாக முதியவர்கள், குழந்தைகள், நோயாளிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். உடனடியாக அகற்ற எஸ்.பி., சந்தீஷ் உத்தரவிட வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.--