உத்தரகோசமங்கை அரசு ஐ.டி.ஐ.,யில் இடப்பற்றாக்குறையால் தொடர் சிரமம்
உத்தரகோசமங்கை அரசு ஐ.டி.ஐ.,யில் இடப்பற்றாக்குறையால் தொடர் சிரமம்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
உத்தரகோசமங்கை: உத்தரகோசமங்கை அரசு ஐ.டி.ஐ.,யில் 2024ல் புதிதாக துவக்கப்பட்டது. நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்ற நிலையில் 4 பாடப்பிரிவுகளில் வகுப்புகள் நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில் முதல்வர் மற்றும் பேராசிரியர்கள் அனைவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட அறையில் மட்டுமே தங்கி இருந்து பாடம் நடத்தி வருகின்றனர்.
உத்தரகோசமங்கை கோயில் செல்லும் வழியில் சமுதாயக்கூடம் உள்ளது. மராமத்து பணிகள் செய்யப்பட்டுள்ள சமுதாயக் கூடத்தில் தற்காலிகமாக அரசு ஐ.டி.ஐ., இயங்கி வருகிறது. அவற்றினுள் ஐ.டி.ஐ.,க்கு தேவையான தளவாடப் பொருட்கள் மற்றும் மேஜை, நாற்காலி, சேர் உள்ளிட்டவைகள் வரிசையாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. கடுமையான இடப்பற்றாக்குறை நிலவுகிறது.
இதற்கிடையில் மாணவர்களுக்கும் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது. உத்தரகோசமங்கை அருகே உள்ள பகுதியில் அரசு ஐ.டி.ஐ., கட்டுவதற்கு இடம் தேர்வு செய்யும் பணியில் அதிகாரிகள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். எனவே உத்தரகோசமங்கைக்கு அருகில் இடத்தை தேர்வு செய்து தரமான முறையில் அரசு ஐ.டி.ஐ., கட்டடம் கட்டுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அதிக மாணவர்கள் வரும் நிலையில் தற்போது செயல்படும் தற்காலிக கட்டடத்தால் பெரும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர்.