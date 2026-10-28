மக்காச்சோளம் சாகுபடிக்கு அரசு மானியம் பெறலாம்

UPDATED : அக் 27, 2026 05:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:14 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மக்காச்சோளம் மானாவாரி பயிராக கமுதி, கடலாடி தாலுகாவில் 300 ஹெக்டேரில் சாகுபடி நடக்கிறது. குறைந்த நீரைக் கொண்டு நல்ல மகசூல் தரக்கூடியதாக மக்காச் சோளப்பயிர் உள்ளது. ஆடு, மாடு, கோழி வளர்ப்பு முக்கிய பங்காற்றுகிறது. மக்காச்சோளத்தை கால்நடை மற்றும் கோழி தீவனமாக பயன்படுத்துவதன் மூலம் பால், முட்டை மற்றும் இறைச்சி உற்பத்தியில் அதிக லாபத்தை ஈட்ட முடியும்.
தேசிய வேளாண் வளர்ச்சித் திட்டத்தில் மக்காச்சோள தொகுப்பு செயல் விளக்கத்திடல் அமைக்க உயர் விளைச்சல் ரக விதைகள் ஹெக்டருக்கு ரூ.6000 மானிய விலையில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. உயிர் உரங்கள் மற்றும் ஹெக்டருக்கு 12.5கிலோ நுண்ணுாட்டக் கலவை மானிய விலையில் வழங்கப்படுகிறது.
தேசிய உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு இயக்கம் மூலம் 50 சதவீதம் மானியத்தில் உயர் ஒட்டு ரக சான்று பெற்ற மக்காச்சோள விதைகள் வழங்கப்படுகிறது. கூடுதல் விபரங்களுக்கு உழவன் செயலி மூலம் பதிவு செய்தும் அல்லது தங்கள் பகுதி வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.––––