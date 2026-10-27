கிராம சபை விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் ஊராட்சிகள்

UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 04:52 PM
கடலாடி: இன்று(அக்.,2) காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள 429 கிராம ஊராட்சிகளிலும் கிராம சபை கூட்டங்கள் நடக்கிறது. கிராம சபை கூட்டம் நடத்துவது குறித்த விழிப்புணர்வை ஊராட்சி செயலர்கள் ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
ஆட்டோ மற்றும் வழிபாட்டு தலங்கள், பொது இடங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள ஒலிபெருக்கி மூலம் கிராம சபை கூட்டம் நடக்கவுள்ள விபரங்கள் குறித்து தெரிவிக்கின்றனர். சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றுதல், பொது சுகாதாரம், சாலை வசதி, குடிநீர், மின்விளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் ஊராட்சிகளின் ஒப்புதலுக்காக உள்ள தீர்மான விபரங்கள் வைக்கப்பட உள்ளது.
கிராம சபை கூட்டத்தில் அரசு மற்றும் தன்னார்வலர்கள், மகளிர் குழுக்கள், பொதுமக்கள் அதிகளவு பங்கேற்பதை எதிர்பார்க்கின்றனர். ஏற்கனவே கடந்த காலங்களில் நடந்த கிராம சபை கூட்டங்களில் நிறைவேற்றப்பட்ட பொது நலன் சார்ந்த தீர்மானங்கள், தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதா, இல்லை பழைய நிலையிலே உள்ளதா என்பதை தெரிந்து கொள்வதிலும் தன்னார்வலர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.