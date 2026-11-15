தொண்டி மீனவர்களுக்கு நிவாரண நிதி வழங்கல்

UPDATED : நவ 10, 2026 10:09 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:06 AM
தொண்டி: தொண்டி பகுதி மீனவர்களுக்கு தேசிய மீனவர் சேமிப்பு மற்றும் மீன்பிடி குறைவு கால நிவாரண நிதி வழங்கப்பட்டது. ராமநாதபுரம் வடக்கு ஆற்றங்கரை முதல் எஸ்.பி.பட்டினம் வரை உள்ள மீனவர்களுக்கு தேசிய மீனவர் சேமிப்பு நிவாரண நிதியாக 18 ஆயிரம் பேருக்கும், மீன்பிடி குறைவு கால நிவாரண நிதியாக 8000 பேருக்கும் வழங்கப்பட்டது. இது குறித்து தொண்டி மீன்வளத்துறை அலுவலர்கள் கூறியதாவது:
மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் வகையிலும், அவர்களின் பொருளாதார சுமையை குறைக்கும் வகையில் அரசு சார்பில் பல்வேறு நிவாரண நிதிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
கடல் தொழிலை நம்பியுள்ள மீனவர்கள் சிரம காலத்தில் சேமிப்பை பயன்படுத்தும் வகையில் ரூ.4500 வீதம் 18 ஆயிரம் மீனவர்களுக்கும், அதே போல் மீன்வளம் குறையும் காலங்களில் மீன்பிடி தொழிலை செய்ய முடியாமல் தவிக்கும் குடும்பங்களுக்கு ரூ.7000 வீதம் 8000 மீனவர்களுக்கு தொகை வழங்கப்பட்டது என்றனர்.