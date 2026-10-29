சி.ஆர்.பி.எப்., போலீஸ் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் பசும்பொன்
சி.ஆர்.பி.எப்., போலீஸ் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் பசும்பொன்
UPDATED : அக் 28, 2026 11:32 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:46 PM
கமுதி: பசும்பொன் தேவர் நினைவிடம் உள்ளிட்ட பகுதிகள் சி.ஆர்.பி.எப்., போலீசார் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.கமாண்டர் அவதேஷ் குமார் தியானி நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
கமுதி அருகே பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத்தேவர் 119வது ஜெயந்தி, 64வது குருபூஜை விழா அக்.,30ல் நடக்கிறது. துணை ஜனாதிபதி சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் மதுரையில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் பசும்பொன் ஹெலிபேட் வந்தடைகிறார். அங்கிருந்து நினைவிடத்திற்கு வாகனத்தில் செல்கிறார். இதையடுத்து பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து கமாண்டர் அவதேஷ் குமார் தியானி நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது ஹெலிபேட் தளம், நினைவிடம், வீடு, புகைப்பட கண்காட்சி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு செய்தனர். துணை ஜனாதிபதி வருகையை முன்னிட்டு சி.ஆர்.பி.எப்., போலீசார் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் பசும்பொன் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. பின் கலையரங்கத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. அப்போது துணை ஜனாதிபதி வருகை உள்ளிட்ட பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை பணிகள் குறித்து ஆலோசித்தனர்.
கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன், எஸ்.பி.,சந்தீஷ், திருப்பூர் துணை கமிஷனர் ஆகாஷ் ஜோசி, டி.ஆர்.ஓ., சங்கரநாராயணன், சப் கலெக்டர் வினோதினி உட்பட அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர். ஹெலிபேடில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டனர்.