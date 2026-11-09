/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/பனை மரங்கள் நடுவில் நிலக்கடலை சாகுபடி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:54 PM
அ நிறம் | அளவு
சாயல்குடி: சாயல்குடி சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் ஏராளமான பனை மரங்கள் உள்ளன. பனைமரக் காடுகளில் டிராக்டர்கள் மூலம் உழவு செய்யப்பட்டு அவற்றில் நிலக்கடலை சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதனால் பனை மரத்திற்கு தேவையான வேர் பகுதியில் காற்றோட்டமும், நீர் பிடிப்பும் கிடைக்கிறது. இதே நேரத்தில் இயற்கை உரங்கள் மூலமாக நிலக்கடலையும் விளைவிக்கப்படுவதால் விவசாயிகளுக்கு பயனுள்ளதாக அமைகிறது. தற்போது பெரும்பாலான இடங்களில் பனை மரங்கள் புதிதாக வளர்க்கப்படுவது இல்லை.
ஏற்கனவே வளர்ந்த பனை மரங்களின் மூலமாக பதநீர் எடுத்தல் உள்ளிட்டவைகள் பயன்பட்டு வருகிறது. (ரியல் எஸ்டேட்) விளை நிலங்களுக்காக வெட்டி அழிக்கப்படும் பனை மரங்களை காப்பதற்கு உரிய விழிப்புணர்வை அரசு வழங்க வேண்டும் என பனைத் தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.