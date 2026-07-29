/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ பள்ளியில் குருபூர்ணிமா விழா
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:11 AM
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திருப்புல்லாணி: ஜூலை 29-: - திருப்புல்லாணி அருகே அர்.எஸ். மடையில் உள்ள அமிர்த வித்யாலயம் பள்ளியில் குருபூர்ணிமா விழா கொண்டாடப்பட்டது. பள்ளி மேலாளர் லட்சுமி அம்மாள் தலைமை வகித்தார்.
முதல்வர் கோகிலா முன்னிலை வகித்தார். பிரம்மச்சாரி நிகிலே சாம்ரித சைதன்யா பங்கேற்று குருவின் மகத்துவம், ஆன்மிக விழிப்புணர்வு, ஒழுக்கம் மற்றும் மனித பண்புகளின் அவசியம் குறித்து பேசினார்.
மாணவர்கள் பெற்றோருக்கு பாத அபிஷேகம் செய்து ஆசி பெறும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
குரு சிஷ்ய பாரம்பரியத்தின் சிறப்பம்சங்கள் பற்றி விளக்கி கூறப்பட்டது. விழா ஏற்பாடுகளை அமிர்த வித்யாலயா சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி நிர்வாகத்தினர் செய்திருந்தனர்.