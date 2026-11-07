தலைக்கு மேல் ஆபத்து! பழைய கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பெயர்ந்து விழும் கூரை: பணிபுரியும் அலுவலர்கள், மக்களுக்கு விபத்து அபாயம்
தலைக்கு மேல் ஆபத்து! பழைய கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பெயர்ந்து விழும் கூரை: பணிபுரியும் அலுவலர்கள், மக்களுக்கு விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 02, 2026 05:46 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் பழைய கலெக்டர் அலுவலகம் தொடர் பராமரிப்பின்றி கட்டடத்தின் கூரை அடிக்கடி பெயர்ந்து விழுவதால் அலுவலர்கள், மக்கள் விபத்து அச்சத்தில் உள்ளனர். சேதமடைந்த பகுதிகளை சீரமைக்க கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவிட வேண்டும்.
ராமநாதபுரம் அருகே பட்டணம்காத்தான் ஊராட்சி சேதுபதிநகரில் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் அமைந்துள்ளது. பழைய கலெக்டர் அலுவலகம் கீழ்தளம், மேல் தளத்தில் முதன்மைக் கல்வி அலுவலகம், மகிளா நீதிமன்றம், ஆதார் புகைப்பட மையம், இ-சேவை மையம், மத்திய கூட்டுறவு வங்கி என பல அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன. தினமும் வெளியூர் அலுவலர்கள், பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் இங்கு வந்து செல்கின்றனர்.
இந்த கட்டடம் கட்டப்பட்டு 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகி விட்டதால் கட்டடத்தின் கான்கிரீட் கூரை அடிக்கடி பெயர்ந்து விழுகிறது. இந்நிலையில் தொடர் பராமரிப்பின்றி கட்டடத்தில் செடிகள் வளர்ந்து விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக பின்புறம் கட்டடம் சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து விழுந்து கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன.
குறிப்பாக நேற்று காலையில் அலுவலக நுழைவு பகுதியில் உள்ள 'போர்டிகோ' கூரை பெயர்ந்து விழுந்தது. அதிர்ஷ்ட வசமாக யாரும் அங்கு நிற்கவில்லை. மழை பெய்தால் இவ்விடத்தில் அலுவலர்கள் மட்டுமின்றி மக்களும் நிற்கின்றனர். வாகனங்களும் நிறுத்தப்படுகின்றன. எனவே அலுவலர்கள், மக்களுக்கு விபத்து அபாயம் உள்ளது. இதையடுத்து கட்டடத்தை முழுமையாக சீரமைத்து புதுப்பிக்க பொதுப்பணித்துறை (கட்டுமானம்) சார்பில் ரூ.1 கோடியே 20 லட்சத்தில் திட்ட மதிப்பீடு தயார் செய்து அப்படியே கிடப்பில் விட்டுள்ளனர். மராமத்து நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து பழைய கலெக்டர் அலுவலக கட்டடத்தை முழுமையாக புதுப்பிக்க கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் வலியுறுத்தினர்.--