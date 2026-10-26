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திருப்பாலைக்குடியில் கனமழை படகுகள் கரையில் நிறுத்தம்
திருப்பாலைக்குடியில் கனமழை படகுகள் கரையில் நிறுத்தம்
ADDED : அக் 25, 2026 05:47 PM
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ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம், திருப்பாலைக்குடி பகுதியில் இன்று (அக்.,25) மாலை பெய்த கன மழையின் காரணமாக, விவசாய நிலங்களில் நெல் விவசாயத்திற்கு தேவையான தண்ணீர் தேங்கின.
நெல் பயிர் சாகுபடி செய்துள்ள வயல்களில் போதிய தண்ணீர் இன்றி விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டு இருந்த நிலையில், வயல்களில் மழை நீர் தேங்கும் அளவிற்கு மழை பெய்ததை தொடர்ந்து விவசாயிகள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர். அதே நேரத்தில், திருப்பாலைக்குடி பகுதியில் பெய்த கனமழையின் காரணமாகவும், காற்றின் சுழற்சி அதிகரிப்பின் காரணமாகவும், கரையோரம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த படகுகள் சேதம் அடைவது தவிர்க்கும் விதமாக, படகுகளை கடல் நீரிலிருந்து வெளியேற்றி கரைகளில் நிறுத்தும் பணியில் மீனவர்கள் ஈடுபட்டனர்.