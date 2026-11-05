ராமநாதபுரத்தில் கனமழை: ரோடுகளில் தேங்கிய நீர் வாகனஓட்டிள் அவதி
ராமநாதபுரத்தில் கனமழை: ரோடுகளில் தேங்கிய நீர் வாகனஓட்டிள் அவதி
UPDATED : நவ 05, 2026 12:20 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:28 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் நேற்று காலை பெய்த மழையின் காரணமாக ரோடுகளில் குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கியது. வாகனஓட்டிகள் சிரமப்பட்டனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கிய நிலையில் ராமநாதபுரத்தில் கடந்த இரு வாரமாக அவ்வப்போது மழை பெய்து வருகிறது. நேற்று காலை 10:45 மணி முதல் மதியம் 12:00 மணி வரை கனமழை பெய்தது. நகர் முழுவதும் இடைவிடாமல் பெய்த மழையின் காரணமாக ரோட்டில் தண்ணீர் குளம் போல் தேங்கியது. தீபாவளி பண்டிகை விற்பனை துவங்கிய நிலையில் தொடர்மழை காரணமாக வியாபாரிகள் அவதியடைந்தனர். அதேபோல் ஓம்சக்தி நகர், பாரதிநகர், பட்டணம்காத்தான், சக்கரக்கோட்டை உள்ளிட்ட இடங்களில் தண்ணீர் செல்ல வழியின்றி தேங்கின. ராமநாதபுரம் ரயில்வே பாலத்தின் கீழ் உள்ள மழைநீர் வடிகாலில் தண்ணீர் வடியாமல் காணப்பட்டது. ரயில்வே பாலத்தின் மேல் தேங்கும் தண்ணீர் வடிவதற்கு வைத்துள்ள குழாய் கீழ் உள்ள சாலைக்கு நேராக உள்ளது. இதனால் மழைவிட்டாலும் அதில் இருந்து வடியும் தண்ணீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர். ---