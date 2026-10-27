ராமநாதபுரத்தில் கொட்டித் தீர்த்தது கன மழை: ஓரே நாளில் 101 செ.மீ.,: பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
ராமநாதபுரத்தில் கொட்டித் தீர்த்தது கன மழை: ஓரே நாளில் 101 செ.மீ.,: பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை
UPDATED : அக் 27, 2026 03:58 AM
ADDED : அக் 26, 2026 05:56 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நேற்று (அக்.,25) இரவு முதல் மாலை வரை இடை விடாது கன மழை பெய்தது. இதனால் மாவட்டத்தில் ஒரே நாளில் 101 செ.மீ., தங்கச்சிமடத்தில் அதிகபட்சமாக 119 மி.மீ., மழை பதிவானது.
மாவட்டத்தில் சில நாட்களாக வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் நேற்று இரவு முதல் காலை வரை விடிய விடிய மழை பெய்தது. இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் குளம் போல தண்ணீர் தேங்கியது. மாவட்டத்தில் இன்று (அக்.,26) காலை 6:00 மணி நிலவரப்படி பதிவான மழை அளவு (மி.மீ.,) வருமாறு:
ராமநாதபுரம் - 35, மண்டபம் 98, ராமேஸ்வரம் - 114.60, பாம்பன்-113.60, தங்கச்சி மடம்-119, பரமக்குடி-92, திருவாடானை - 72, தொண்டி - 72, ஆர்.எஸ்.மங்கலம் -108, முதுகுளத்துார் - 9.60, கமுதி-32, கடலாடி-32, வாலிநோக்கம் 27.68 என 1011.40 மி.மீ., பதிவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக இன்று பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது.
ராமேஸ்வரம், பாம்பன், தங்கச்சிமடத்தில் 30 செ.மீ.,க்கும் மேல் கனமழை பெய்தாலும் தண்ணீர் கடலில் கலந்ததால் பெரிய அளவில் பாதிப்பு இல்லை. இன்றும் ( அக்.,27) அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதையடுத்து அனைத்து பகுதிகளில் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் சிவகுருபிரபாகரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.