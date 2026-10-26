சேதமடைந்த சாலை சீரமைப்பு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

ADDED : அக் 25, 2026 02:30 PM
மதுரை: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கவரங்குளத்தில் சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது. கவரங்குளம் மலைகண்ணன் தாக்கல் செய்த பொது நல மனு:
தொருவளூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்டது கவரங்குளம். மதுரை–ராமேஸ்வரம் நான்கு வழிச்சாலையுடன் இணைக்கும் கவரங்குளம் சாலையை 10 ஆண்டுகளாக சீரமைக்கவில்லை. மோசமான சாலையால் பொது போக்குவரத்து பாதிக்கிறது. தமிழக ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை செயலர், கலெக்டருக்கு மனு அனுப்பினோம். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், பி.முருகன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் கிளீட்டஸ் ஆஜரானார். அரசு வழக்கறிஞர் திருமுருகன்,‘ஏற்கனவே நடவடிக்கை துவங்கியுள்ளது. அரசிடமிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு கிடைத்ததும், சாலை அமைக்கப்படும்,’ என்றார். நீதிபதிகள்,‘சாலையை 12 வாரங்களுக்குள் மீண்டும் அமைக்க வேண்டும்,’ என உத்தரவிட்டனர்.