தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/சேதமடைந்த சாலை சீரமைப்பு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

சேதமடைந்த சாலை சீரமைப்பு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

சேதமடைந்த சாலை சீரமைப்பு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

ADDED : அக் 25, 2026 02:30 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 25, 2026 02:30 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மதுரை: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கவரங்குளத்தில் சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது. கவரங்குளம் மலைகண்ணன் தாக்கல் செய்த பொது நல மனு:

தொருவளூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்டது கவரங்குளம். மதுரை–ராமேஸ்வரம் நான்கு வழிச்சாலையுடன் இணைக்கும் கவரங்குளம் சாலையை 10 ஆண்டுகளாக சீரமைக்கவில்லை. மோசமான சாலையால் பொது போக்குவரத்து பாதிக்கிறது. தமிழக ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் துறை செயலர், கலெக்டருக்கு மனு அனுப்பினோம். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், பி.முருகன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் கிளீட்டஸ் ஆஜரானார். அரசு வழக்கறிஞர் திருமுருகன்,‘ஏற்கனவே நடவடிக்கை துவங்கியுள்ளது. அரசிடமிருந்து நிதி ஒதுக்கீடு கிடைத்ததும், சாலை அமைக்கப்படும்,’ என்றார். நீதிபதிகள்,‘சாலையை 12 வாரங்களுக்குள் மீண்டும் அமைக்க வேண்டும்,’ என உத்தரவிட்டனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us