ஆழ்கடலில் காணப்படும் அதிக விஷத்தன்மை கொண்ட கல் மீன்: அழகும் ஆபத்தும் நிறைந்தது
ஆழ்கடலில் காணப்படும் அதிக விஷத்தன்மை கொண்ட கல் மீன்: அழகும் ஆபத்தும் நிறைந்தது
UPDATED : நவ 01, 2026 11:27 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:44 PM
சாயல்குடி: மன்னார் வளைகுடா ஆழ்கடலில் வாழும் ஸ்டோன் பீஸ் எனப்படும் 'கல் மீன்' கடலில் வாழும் உயிரினங்களிலேயே மிகவும் கொடிய நச்சுத்தன்மை கொண்ட மீனாக உள்ளது. இதன் அறிவியல் பெயர் நாசிட்டி ஆகும்.
இந்த மீன் பார்ப்பதற்கு அச்சு அசலாக கடலின் அடியில் உள்ள பாறை அல்லது பழுப்பு நிறக் கல்லை போன்று காணப்படும். இதன் உடலின் மீது பாசி மற்றும் பாறை போன்ற கரண்டு முரடான தோல் அமைப்பு இருப்பதால் கடலுக்குள் இதனை கண்டறிவது மிகவும் கடினமாகும். இவை வழக்கமாக மணல் அல்லது பவளப்பாறைகளுக்கு இடையே அசையாமல் மறைந்து இருந்து அருகில் வரும் சிறிய மீன்களை வேட்டையாடும். இதன் முதுகுப் பகுதியில் 13 கூர்மையான நச்சுமுட்கள் இருக்கும். எதிரிகள் யாராவது இதனருகே வந்தாலோ அல்லது தவறுதலாக இதன் மீது காலை வைத்தாலோ அந்த முட்கள் உடலுக்குள் குத்தி உடனடியாக கொடிய நஞ்சை செலுத்தி விடுகின்றன. இந்த விஷம் மனித உடலுக்குள் சென்றால் தாங்க முடியாத வலி வீக்கம், பக்கவாதம் உள்ளிட்டவை ஏற்படும்.
கல் மீன் குத்தினால் உடனடியாக அந்த இடத்தில் சூடான நீரில் நனைக்க வேண்டும். அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சென்று நச்சுமுறிவு மருந்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
நண்டு, இறால்கள் மற்றும் சிறிய வகை மீன்கள் ஆகியவற்றை உணவாக உட்கொள்கின்றன. நீந்தி சென்று கல் மீன்கள் இரையை துரத்துவதில்லை. பாறை போல அசையாமல் பல மணி நேரம் காத்திருக்கும் ஏதேனும் சிறிய மீன் அல்லது இறாலோ இதன் வாய்க்கு அருகில் வரும் பொழுது கல் மீன் தனது வாயை பெரிய அளவில் திறந்து நீருடன் சேர்த்து இரையை மின்னல் வேகத்தில் உள்ளே உறிஞ்சி விழுங்கி விடும். கல் மீன் இரையை பயன்படுத்துவதற்கு தன் உடல் உள்ள விஷத்தை பயன்படுத்துவதில்லை. விஷம் என்பது தனது தற்காப்பிற்காக மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது.
இவற்றை உணவிற்காக மீனவர்கள் பயன்படுத்துவதில்லை. வலையில் சிக்கினால் அவற்றை கடலில் விட்டு விடுகின்றனர்.