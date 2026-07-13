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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ ரோட்டோரங்களில் பிளக்ஸ் போர்டு வைத்தால் நடவடிக்கை: நெடுஞ்சாலைத்துறை எச்சரிக்கை

ரோட்டோரங்களில் பிளக்ஸ் போர்டு வைத்தால் நடவடிக்கை: நெடுஞ்சாலைத்துறை எச்சரிக்கை

ரோட்டோரங்களில் பிளக்ஸ் போர்டு வைத்தால் நடவடிக்கை: நெடுஞ்சாலைத்துறை எச்சரிக்கை

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:41 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:41 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:32 PM

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திருவாடானை: ரோட்டோரங்களில் விளம்பர பலகைகள் வைப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். திருவாடானை தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட நெடுஞ்சாலைகளில் அரசியல் கட்சியினர், சுப காரியங்கள், நினைவு அஞ்சலி போன்ற பல்வேறு பிளக்ஸ் போர்டுகள், விளம்பர பலகைகள் வைப்பது அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக திருவாடானை- திருவெற்றியூர் சாலை வளைவுகளில் இந்த போர்டுகள் அதிகமாக வைக்கப்படுகின்றன.

இதனால் எதிரில் வரும் வாகனங்கள் சரிவர தெரியாமலும், இரவு நேரங்களில் வாகன டிரைவர்களின் கவனங்கள் சிதறியும் அடிக்கடி விபத்துகள் நடக்கிறது. வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறாக இருப்பதால் அப்பகுதி மக்கள் முதல்வர் தனிப்பிரிவு அலுவலகத்தில் புகார் செய்தனர். இது குறித்து திருவாடானை நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலர்கள் கூறியதாவது:

ரோட்டோரங்களில் அனுமதியின்றி விளம்பர பலகைகளை வைப்பது சட்டப்படி குற்றம். இனி வரும் நாட்களில் விளம்பர பலகை வைத்தால் அவை உடனடியாக அகற்றப்படும். விதிகளை மீறி வைப்பவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இது குறித்து நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு பலகை ஆங்காங்கே வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றனர்.

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