ADDED : நவ 16, 2026 06:37 PM
ராமேஸ்வரம்:
தன் மீது சமூக வலைதளத்தில் பாலியல் ரீதியான அவதுாறு பரப்பியவரை கைது செய்ய வேண்டும் என ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஹிந்து முன்னணி தலைவர் ராமமூர்த்தி, ராமேஸ்வரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அளித்த புகார் மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
ஹிந்து மக்கள் பிரச்னைகளுக்கு பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்து செய்து வரும் நிலையில், இன்று (நவ.,16) மதியம் திண்டிவனம் நஸ்ருல்லாஹ் என்பவர் முகநுால் பக்கத்தில், நான் ராமேஸ்வரத்திற்கு சுற்றுலா வந்த தம்பதியினரின் 8 வயது சிறுமியை பாலியல் சில்மிஷம் செய்ததாக எனது புகைப்படத்துடன் பொய்யான தகலை பரப்பி உள்ளார்.
என்னை களங்கப்படுத்தும் விதமாக மக்களிடம் அவதுாறு பரவி ஹிந்து, முஸ்லிம்கள் இடையே சமூக வலைதளத்தில் வாக்குவாத மோதலை ஏற்படுத்த திட்டமிடும் திண்டிவனம் நஸ்ருல்லாஹ் என்பவரை கைது செய்ய வேண்டும். மேலும் இந்த பொய்யான தகவலை சமூக வலைத்தளத்தில் பரப்பி வரும் சில சமூக விரோதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார்.