ஹிந்து மதத்தை இழிவுபடுத்தி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட வாலிபர்: போலீசில் புகார்
ஹிந்து மதத்தை இழிவுபடுத்தி சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட வாலிபர்: போலீசில் புகார்
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:08 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரத்தில் ஹிந்து மதத்தையும், சித்தர் வழிபாட்டையும் இழிவுபடுத்தும் வகையில் சமூக வலைதளத்தில் புகைப்படம் பதிவிட்ட முஸ்லிம் வாலிபர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி ஹிந்து முன்னணியினர் போலீசில் புகாரளித்தனர்.
ஏர்வாடியை சேர்ந்த கபூர் மகன் இப்ராஹிம் 23. சாமியார் வேடம் அணிந்திருப்பது போல் தனது புகைப்படத்தை எடிட் செய்த இப்ராஹிம், “தன்னிடம் குறி கேட்க வரலாம்,” என்றும், “சாமியின் அருள் பெற அனைவரும் வருக,” எனவும் ஆபாச பெயருடன் சமூக வலைதளத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார். ஹிந்து மதத்தையும், சித்தர் வழிபாட்டையும் அவமதிக்கும் வகையில் இந்த பதிவு உள்ளது. தொடர்ந்து இந்த பதிவையும், மற்றொரு ஆடியோ பதிவையும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஹிந்து முன்னணி ஒன்றிய துணைத் தலைவர் கிருஷ்ணனுக்கு வாட்ஸ் ஆப்பில் அனுப்பினார். இதையடுத்து ஹிந்து, முஸ்லிம் இடையே மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையில் இப்ராஹிம் இந்த பதிவை தனக்கு அனுப்பியதாக ஏர்வாடி தர்ஹா போலீசில் கிருஷ்ணன் புகாரளித்தார். இப்ராஹிம் மீது நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் போராட்டம் நடத்தப்படும் என ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட தலைவர் ராமமூர்த்தி தெரிவித்தார்.