மாநில அளவில் ஹாக்கி போட்டி

UPDATED : அக் 12, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 12, 2026 06:26 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் அருகே இருமேனி, உச்சிப்புளியில் உஜ்ஜைனி ஹாக்கி கிளப் சார்பில் மாநில ஹாக்கி போட்டி இருமேனி ஜமாஅத் விளையாட்டு மைதானத்தில் நடந்தது.
ராமநாதபுரம் உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து 10 அணிகள் பங்கேற்றன. முதல் பரிசு திருநெல்வேலி ஹாக்கி விசார்ட்ஸ் அணியும், 2ம் பரிசை ராமநாதபுரம் டவுன் ஹாக்கி கிளப் அணியும், மூன்றாம் பரிசை விருதுநகர் ரெட் ரோஸ் ஹாக்கி கிளப் அணியும் வென்றனர்.
தலைமை விருந்தினர்களாக மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் தினேஷ் குமார், ராமநாதபுரம் ஹாக்கி சங்க முதுநிலை துணைத் தலைவர் செல்லத்துரை அப்துல்லா, மாவட்ட செயலாளர் சேதுபதி, ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம் ராஜா நாகேந்திர சேதுபதி, இருமேனி ஜமாஅத் தலைவர் சீனி ஹபிபுல்லா, தமிழ்நாடு வாணிபக் கழக மேற்பார்வையாளர் குமாரவடிவேல் பங்கேற்றனர்.–––