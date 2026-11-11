குற்றங்களை தடுக்க போலீசாருடன் பாதுகாப்பு பணியில் ஊர்க்காவல் படை
குற்றங்களை தடுக்க போலீசாருடன் பாதுகாப்பு பணியில் ஊர்க்காவல் படை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:10 AM
ராமநாதபுரம்: தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிப்பு, குற்றத் தடுப்பு மற்றும் அவசர காலங்களில் போலீசாருக்கு உதவியாக இருக்க ஊர் காவல் படை பிரிவு உருவாக்கப்பட்டது.
இவர்களுக்கு மாதம் 15 நாட்கள் வரை பணி வழங்கப்படுகிறது. இது போக திருவிழாக்கள், பண்டிகை நாட்கள், பேரிடர் காலங்களில் உதவி செய்யுவும் பணி அமர்த்தப்படுகின்றனர். நேற்று முன்தினம் தீபாவளி (நவ.,8) அன்று ஒரே நாளில் ஒன்பது கொலைகள் நடந்துள்ளது.
இதையடுத்து மாவட்டங்களில் குற்றச் சம்பவங்களை தடுக்கவும் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த போலீசாருடன் ஊர்காவல் படையினருக்கும் நேற்று முதல் தினமும் பாதுகாப்பு பணி அளிக்கப்படுகிறது. இதன் படி ராமநாதபுரம் கேணிக்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் 10 ஊர்காவல் படை வீரர்கள் போலீசாருடன் இணைந்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதே போன்று ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்களுக்கும் தேவையின் அடிப்படையில் ஊர்காவல் படையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.