மிளகாய் செடியில் நோய் தாக்கம் தோட்டக்கலைத்துறை அறிவுரை
மிளகாய் செடியில் நோய் தாக்கம் தோட்டக்கலைத்துறை அறிவுரை
UPDATED : நவ 20, 2026 06:13 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:08 PM
கமுதி: கமுதி வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் மிளகாய் செடியில் பழம் அழுகல் நோயிலிருந்து பாதுகாக்க சூடோமோனாஸ் திரவத்தை பயன்படுத்த விவசாயிகளுக்கு தோட்டக்கலைத்துறையினர் அறிவுறுத்தினர்.
கமுதி வட்டாரத்திற்கு உட்பட்ட கீழவலசை, தோப்படைப்பட்டி, நெறிஞ்சிப்பட்டி, கோரைப்பள்ளம், கோவிலாங்குளம்பட்டி, தலைவநாயக்கன்பட்டி, சேர்ந்தகோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களில் 5000 ஏக்கருக்கும் அதிகமான பரப்பளவில் மிளகாய் விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் மிளகாய் செடிகளில் பல்வேறு நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டு மிளகாய் விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தோட்டக்கலைத்துறையினர் கூறியதாவது:
கமுதி வட்டத்துக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பயிரிடப்படும் மிளகாய் செடிகளில் பழ அழுகல் நோய், இலைப்புள்ளி நோய், நாற்று அழுகல், சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளின் தாக்குதலில் இருந்து பயிர்களை காக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக உயிரியல் பூஞ்சை கொல்லிகான 10 கிராம் சூடோமோனாஸ் திரவத்தை விதையுடன் கலந்து விதை நேர்த்தி செய்த பின் விதைக்க வேண்டும்.
மேலும் வளர்ந்த மிளகாய் பயிரில் சூடோமோனாஸ் பூஞ்சான கொல்லிகளை, தொழு உரத்துடன் கலந்து நிலத்தில் துாவுவதன் மூலம் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அதிகரிக்கலாம். சூடோமோனாஸ் திரவ வடிவிலான பூஞ்சான கொல்லியை தண்ணீரில் கலந்து செடிகள் நன்கு நனையும்படி தெளிக்கவும். இதனால் நோய் பாதிப்பில் இருந்து முழுவதுமாக பயிர்களை பாதுகாக்கலாம்.
சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த வேப்ப எண்ணெய், புங்க எண்ணெய் 5 மி மற்றும் சோப் ஆயில் 5 மி ஆகியவற்றை ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளித்து வந்தால் சாறு உறிஞ்சும் பூச்சிகள் தாக்குதலில் இருந்து பயிர்களை பாதுகாக்கலாம் என அறிவுரை வழங்கினர்.