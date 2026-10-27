கீழக்கரை பகுதியில் தொடரும் சட்ட விரோத மது விற்பனை: கண்டுகொள்ளாத மதுவிலக்கு போலீசார்
கீழக்கரை பகுதியில் தொடரும் சட்ட விரோத மது விற்பனை: கண்டுகொள்ளாத மதுவிலக்கு போலீசார்
UPDATED : அக் 27, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:14 PM
கீழக்கரை: கீழக்கரை நகர் பகுதியில் மது விற்பனை அதிகரித்து வரும் நிலையில் மது விலக்கு போலீசார் அலட்சியமாக உள்ளனர்.
கீழக்கரையில் 2019 முதல் இரண்டு டாஸ்மாக் கடைகள் பொதுமக்கள் மற்றும் பல்வேறு சமுதாய அமைப்புகளின் எதிர்ப்பால் அகற்றப்பட்டது. பஸ்ஸ்டாண்ட் செல்லும் வழியில் பள்ளி மாணவிகள் மற்றும் பெண்கள் அச்சப்பட்ட நிலையில் கடை அகற்றப்பட்டது.
இந்நிலையில் திருப்புல்லாணி மற்றும் ஏர்வாடி பகுதியில் செயல்படும் டாஸ்மாக் கடையிலிருந்து மொத்தமாக மது பாட்டில்களை விலைக்கு வாங்கி கீழக்கரை கடற்கரை, ஆள் நடமாட்டமில்லாத சீமைக் கருவேலம் சூழ்ந்த பகுதி, பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்புறம் மற்றும் மயானப் பகுதிகளில் விற்பனை செய்யும் போக்கு அதிகரித்து வருகிறது.
பாட்டிலுக்கு ரூ. 50 முதல் 70 வரை வரை கூடுதலாக விற்பனை செய்கின்றனர்.
சிலர் இதனை குடிசைத் தொழில் போல மொத்தமாக விலைக்கு வாங்கி விற்பனை செய்வதால் அவற்றில் ஏதேனும் கலப்படம் ஏற்பட்டால் குடிமகன்களின் உயிருக்கு ஆபத்தாக அமையும். எனவே மதுவிலக்கு போலீசார் இவ்விஷயத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்யும் இடங்களை கண்டறிந்து அவற்றை தடுக்க வேண்டும். இதனால் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் பல்வேறு பிரச்னைகளுக்கு வழி ஏற்படுகிறது. எனவே மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய வழிகாட்டுதலை வழங்க வேண்டும் என தன்னார்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.