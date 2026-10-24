ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரிப்பு: அகற்ற வலியுறுத்தல்
ஆர்.எஸ்.மங்கலத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரிப்பு: அகற்ற வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM
ஆர்.எஸ்.மங்கலம்: ஆர்.எஸ்.மங்கலம் பரமக்குடி ரோடு, டி. டி. மெயின் ரோடு, புல்லமடை ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் டூ வீலர், கனரக வாகனங்கள், பொது போக்குவரத்து என அதிக வாகன போக்குவரத்து உள்ளது. அதே நேரத்தில் இந்த ரோடுகளின் இரு ஓரங்களிலும், அதிக வர்த்தக நிறுவனங்களும் உள்ளன. கடந்த சில மாதங்களாக வர்த்தக நிறுவனங்களில் முகப்பு பகுதிகளில் வியாபார நோக்கில் பெரும்பாலான கடைகள் முன்பு ஆக்கிரமிப்புகள் செய்து வருவதன் காரணமாக, வாடிக்கையாளர்கள் கடை முகப்பு பகுதிகளில் டூ வீலர் உள்ளிட்ட வாகனங்களை நிறுத்த முடியாத சூழல் ஏற்பட்டு, ரோடு வரை நிறுத்த வேண்டிய நிலை உள்ளது.
இதன்பேரில் வருவாய்த்துறை, போலீசார் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்காததன் காரணமாக, மீண்டும் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளன. போக்குவரத்து நெரிசலால், வாகன ஓட்டிகளும் பாதசாரிகளும் சிரமப்படுகின்றனர். ஆக்கிரமப்புகளை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.