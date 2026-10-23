கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரிப்பு
கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகரிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 12:41 AM
ADDED : அக் 23, 2026 12:36 AM
தொண்டி: தொண்டி கிழக்கு கடற்கரை சாலை ஓரங்களில் ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகமாக இருப்பதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுகிறது.
கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்கிறது. மீன்பிடி தொழில் மற்றும் வணிக போக்குவரத்திற்கு இந்த சாலை பெரிதும் உதவுகிறது. ஆனால் ஆங்காங்கே சாலை ஓரக் கடைகள் ஆக்கிரமிப்பால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுகிறது. இது குறித்து மக்கள் சட்ட உரிமைக் கழகத்தை சேர்ந்த நாசர்கான் கூறியதாவது:
கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் தொண்டி, நம்புதாளை, சோலியக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் சாலை ஓரக் கடைகளால் ஆக்கிரமிப்பு அதிகமாக உள்ளது. முதல்வரின் தனிப்பிரிவு மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு பல முறை புகார் செய்தும் நடவடிக்கை இல்லை. அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு விபரம் கேட்கிறார்கள். ஆனால் ஆக்கிரமிப்பை அகற்றவில்லை. உடனே ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.