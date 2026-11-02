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சீலா மீன் வரத்து அதிகரிப்பு கிலோ ரூ.1200க்கு விற்பனை
சீலா மீன் வரத்து அதிகரிப்பு கிலோ ரூ.1200க்கு விற்பனை
UPDATED : நவ 01, 2026 04:38 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:36 PM
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சாயல்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சாயல்குடி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தற்போது சீலா மீன் சிசன் துவங்கி உள்ளது. முதல்தர சீலா மீன் கிலோ ரூ.1200 வரை விற்கப்பட்டது.
ஐப்பசி, கார்த்திகை, மார்கழி உள்ளிட்ட மாதங்களில் வாலிநோக்கம், முந்தல், மாரியூர், ஒப்பிலான் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகளவு சீலா மீன் பிடிபடுகிறது. ராமநாதபுரம், பரமக்குடி, மதுரை உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து வரும் வியாபாரிகள் அதிகளவில் சீலா மீன்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.
10 கிலோவிற்கு மேல் உள்ள சீலா மீன் கிலோ ரூ.1000 முதல் ரூ.1200 வரையும், அதற்கு குறைவான எடையுள்ள மீன்கள் ரூ.800 முதல் ரூ.1000 வரையும் விற்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த மீன்கள் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன.