20 ஆண்டுகளாக துார்வாரப்படாத மலட்டாறு வழித்தடத்தில் சீமை கருவேல மரங்கள் அதிகரிப்பு
20 ஆண்டுகளாக துார்வாரப்படாத மலட்டாறு வழித்தடத்தில் சீமை கருவேல மரங்கள் அதிகரிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:25 PM
கடலாடி: கடலாடி அருகே மலட்டாற்று படுகை அமைந்துள்ளது. விவசாய கண்மாய்களை இணைக்கும் வழித்தடம் 20 ஆண்டுகளாக துார்வாரப்படாமல் உள்ளது. சீமைக்கருவேல மரங்கள் அதிகரித்துள்ளதை அகற்றி துார்வார வேண்டும்.
கடலாடி, சாயல்குடி மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள 30க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் மலட்டாற்று நீரின் வழித்தடத்தை நம்பி பயன்பெறுகின்றன. விவசாயத்திற்கும் நிலத்தடி நீர் செரிவூட்டலுக்கு முக்கியமான நீர் ஆதாரமாக உள்ளது.
கமுதி அருகே குண்டாறு வடிநிலம் பகுதியில் இருந்து தனி உபரிநீராக உருவெடுத்து கிளை ஆறாக மலட்டாற்று விளங்குகிறது. கமுதி, ஆப்பனுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளை கடந்து வரும் உபரி வெள்ள நீர் கடலாடி வட்டாரத்திற்குள் மலட்டாறாக பிரிந்து பாய்ந்து வருகிறது. மலட்டாற்று நதியைப் போல ஏராளமான விவசாய கண்மாய்களை இணைக்கும் வகையில் நீர் வழித்தடங்கள் இயற்கையாகவே அமைந்துள்ளது.
கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக முறையான பராமரிப்பின்றி விடப்பட்டுள்ளதால் மலட்டாற்று வழித்தடங்கள் முழுவதும் சீமை கருவேலம் மரங்களின் அதிகளவில் வளர்ந்துள்ளன. பருவ மழை காலங்களில் ஆற்றுப்படுகையில் தண்ணீரை சேமிக்க முடியாமல் வீணாக மூக்கையூர் கடலில் கலந்து வருகிறது. இவற்றின் கரைப்பகுதிகளில் அதிகளவு தனிநபர்கள் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளது.
பொதுப்பணித்துறை மற்றும் கண்மாய் பாசன துறை அதிகாரிகள் மலட்டாற்றின் வழித்தடங்களை மீட்டெடுப்பதற்கும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதன் மூலமாக கடலாடி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள நிலத்தடி நீர் மட்டம் உயரும், உவர்நீர் நன்னீராக மாறும். வறட்சி காலங்களில் மட்டுமல்லாமல் எல்லா காலங்களிலும் இப்பகுதியில் தண்ணீர் கிடைக்கும். பலஆயிரம் ஏக்கரில் நெல்,சிறு,குறு தானிய விவசாய நிலங்கள் பயன்பெறும் என விவசாயிகள் கூறினர்.