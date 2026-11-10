துாய்மைப் பணியாளர் பணிச்சுமை அதிகரிப்பு

UPDATED : நவ 09, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:47 PM
திருவாடானை: திருவாடானை, தொண்டியில் பட்டாசு பேப்பர் வெடிகள் சிதறிக் கிடப்பதால் துாய்மை பணியாளர்களுக்கு பணிச்சுமை அதிகரித்துள்ளது. தீபாவளி என்றாலே பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டு பயங்கர சத்தத்துடன் வெடிக்கும் பேப்பர் வெடிகள் அதிகமாக வெடிக்கப்பட்டன. இதனால் முக்கிய வீதிகளில் காகித குப்பை அதிகமாக குவிந்துள்ளது. இது குறித்து துாய்மைப் பணியாளர்கள் கூறியதாவது:
இந்த பேப்பர் வெடிகள் ஒரு முறை வெடித்தால் போது நுாற்றுக்கணக்கான காகிதங்கள் காற்றில் பறந்து வீதி எங்கும் கிடக்கும். மக்கள், இளைஞர்கள் வெடிகளை வெடித்து விட்டு போய் விடுகிறார்கள். ஆனால் அவைகளை சுத்தம் செய்வது பெரும் சிரமமாக உள்ளது. இது சாதாரண குப்பை போல் இருக்காது.
தார் சாலையிலும், சாக்கடையிலும் ஒட்டிக் கொள்வதால் அப்புறப்படுத்த சிரமப்படுகின்றனர். இதனால் எங்களுக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்படுகிறது. மழை நீருடன் அடித்து செல்லப்படுவதால் வடிகால்களில் துார்வாராத முடியாத அளவிற்கு அடைப்பை ஏற்படுத்துகின்றன என்றனர்.