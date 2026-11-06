பலகார கடையை ஆய்வு செய்ய வலியுறுத்தல்

UPDATED : நவ 05, 2026 10:06 PM
ADDED : நவ 05, 2026 10:06 PM
தொண்டி: தீபாவளி நெருங்கும் நிலையில் திருவாடானை, தொண்டி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் உள்ள பலகார கடைகளில் தரமற்ற தின்பண்டங்களை விற்பனை செய்வதை தடுக்க உணவு பாதுகாப்புத்துறையினர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
இது குறித்து மக்கள் கூறுகையில், பண்டிகை காலங்களில் இனிப்புகள் மற்றும் கார வகைகளின் தேவை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என்பதால் பலகார கடைகளில் லாப நோக்கில் கலப்பட பொருட்கள் மற்றும் பழைய எண்ணெய்களை பயன்படுத்தி பலகாரங்கள் தயாரிக்கப்படலாம். இதனால் உணவு பாதுகாப்புத்துறையினர் களத்தில் இறங்கி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பண்டிகை கொண்டாட்டங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமென்றால் மக்கள் உடல் நல பாதுகாப்பு அவசியம். எனவே திருவாடானை, தொண்டி, சின்னக்கீரமங்கலம், எஸ்.பி.பட்டினம், நம்புதாளை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பலகாரக் கடைகளில் உணவு பாதுகாப்புத்துறையினர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றனர்.