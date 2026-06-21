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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ குடிநீர் டேங்கர்களில் பரிசோதனை அவசியம்: சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்தல் தேவை

குடிநீர் டேங்கர்களில் பரிசோதனை அவசியம்: சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்தல் தேவை

குடிநீர் டேங்கர்களில் பரிசோதனை அவசியம்: சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்தல் தேவை

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:50 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:53 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 10:50 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:53 PM

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சாயல்குடி: கிராமங்களில் குடிநீர் டேங்கர் லாரிகளில் சுகாதாரம் பாதுகாக்க சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் பரிசோதனை செய்வது அவசியம்.

சாயல்குடி, கடலாடி, சிக்கல் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் மக்களின் அத்தியாவசிய வாழ்வாதாரத்திற்கு ஆதாரமாக குடிநீர் டேங்கர்கள் விளங்குகின்றன. காவிரி குடிநீர் ஓரளவிற்கு பயனளித்தாலும் குடத்திற்கு ரூ. 7 முதல் 14 வரை விலை கொடுத்து வாங்கி பயன்படுத்தும் குடிநீருக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரும் நிலையில் மக்கள் உள்ளனர்.

லாரி டேங்கர் மற்றும் டிராக்டர் டேங்கர்களில் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துளை கிணறுகளில் இருந்து குடிநீரை நிரப்பி கிராமங்களில் விநியோகம் செய்கின்றனர் இந்நிலையில் குடிநீர் டேங்கர்களை சுகாதாரமாகவும், முழுமையாக சுத்தம் செய்வதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தன்னார்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

தன்னார்வலர்கள் கூறியதாவது:

பல தண்ணீர் டேங்கர்களில் பாசி படிந்தும், துருப்பிடித்தும் சுகாதாரமற்ற நிலையில் காணப்படுகிறது. நாள்பட்ட தண்ணீர் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும். எனவே இவற்றை தவிர்க்க உரிய முறையில் குளோரின் பயன்படுத்துவது அவசியம். குடிநீரின் மூலமாக நோய் எளிதில் பரவுகிறது. எனவே இவற்றை வழிமுறைப்படுத்த சுகாதாரத் துறையினர் சம்பந்தப்பட்ட தண்ணீர் டேங்கர் உரிமையாளர்களுக்கு உரிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றனர்.

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