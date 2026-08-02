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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ சர்வதேச மருத்துவ கருத்தரங்கு:  ராமநாதபுரம் டாக்டர் சாதனை

﻿ சர்வதேச மருத்துவ கருத்தரங்கு:  ராமநாதபுரம் டாக்டர் சாதனை

﻿ சர்வதேச மருத்துவ கருத்தரங்கு:  ராமநாதபுரம் டாக்டர் சாதனை

ADDED : ஆக 02, 2026 01:19 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:19 AM

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ராமநாதபுரம்: சிங்கப்பூரில் நடந்த முதுகுத்தண்டு வடம் குறித்த மருத்துவ கருத்தரங்கில் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த டாக்டர் குணாப் ரதீப் களஞ்சியம் 34, அளித்த ஆய்வறிக்கை முதல் பரிசை பெற்றது.

சிங்கப்பூர் முதுகுத்தண்டு சங்கம், ஆசிய- பசிபிக் முதுகுத்தண்டு அறுவை சிகிச்சை சங்கம் சார்பில் முதுகுத்தண்டு அறுவைச் சிகிச்சை தொடர்பான சர்வதேச மாநாடு சிங்கப்பூரில் நடந்தது.

இதில் 24 நாடுகளை சேர்ந்த டாக்டர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், முதுகுத்தண்டு அறுவைச் சிகிச்சை நிபுணர்கள் பங்கேற்றனர். மதுரை மீனாட்சி மிஷன் பல்நோக்கு மருத்துவமனையின் முதுகுத்தண்டு அறுவைச் சிகிச்சை ஆலோசகரும், ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவருமான டாக்டர் குணாபிரதீப் களஞ்சியம் இதில் பங்கேற்றார்.

அவர், முதுகுத்தண்டு அறுவைச் சிகிச்சையில் ரோபோடிக் தொழில்நுட்பத்தின் செயல்திறன் குறித்த மருத்துவ ஆய்வறிக்கையை சமர்ப்பித்தார். சிங்கப்பூரின் டான் டோக் செங் மருத்துவமனையுடன் இணைந்து மேற்கொண்ட ஆய்வு முதல் பரிசை வெற்றது. இரண்டாம் பரிசு ஜப்பான், மூன்றாம் பரிசு சீனா பெற்றது.

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