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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுபோட்டிகளில் பங்கேற்க அழைப்பு 

முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுபோட்டிகளில் பங்கேற்க அழைப்பு 

முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுபோட்டிகளில் பங்கேற்க அழைப்பு 

ADDED : ஆக 13, 2026 05:12 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:12 PM

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ராமநாதபுரம்: தமிழ்நாடு முதல்வர் கோப்பை 2026 --–27ம் ஆண்டிற்கான விளையாட்டு போட்டிகள் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள் , மாற்றுத்திறனாளிகள், பொதுமக்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள் ஆகிய பிரிவுகளில் பல்வேறு போட்டிகள் நடைபெற உள்ளது. 

மாவட்ட மற்றும் மண்டல அளவிலான முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டு போட்டிகளில் கலந்து கொள்வதற்கான விபரத்தை  https://cmtrophy.sdat.in / https://sdat.tn.gov.in  என்ற இணையதளம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்து அதற்குரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். பள்ளி பிரிவுகளுக்கு 2008 ஜன.,1 அல்லது அதற்கு பின் பிறந்தவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.

மேலும் (6 முதல் பிளஸ் 2 வகுப்பு வரை) கல்லுாரி பிரிவுகளுக்கு 2001 ஜன.,1ல் அல்லது அதற்கு பின் பிறந்தவர்களாக இருத்தல் வேண்டும். (25 வயதிற்குட்பட்டவர்கள்) , 15 வயது முதல் 35 வயது வரை உள்ள பொதுப்பிரிவினருக்கும்,  அனைத்து வயது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும்  மற்றும் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கும் விளையாட்டுப் போட்டிகள்  நடத்தப்பட உள்ளது. போட்டிகளில் பங்கேற்க முன்பதிவு செய்ய ஆக.,31 கடைசி  நாள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம். “ஆடுகளம்” தகவல் தொடர்பு மையத்தை அனைத்து வேலை நாட்களிலும் காலை 10:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை 95140 00777 என்ற அலைபேசி என்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.––

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