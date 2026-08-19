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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ அமைப்பசாரா தொழிலாளருக்கு நலவாரிய அட்டை வழங்கல்

அமைப்பசாரா தொழிலாளருக்கு நலவாரிய அட்டை வழங்கல்

அமைப்பசாரா தொழிலாளருக்கு நலவாரிய அட்டை வழங்கல்

ADDED : ஆக 15, 2026 07:52 PM

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ADDED : ஆக 15, 2026 07:52 PM

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ரெகுநாதபுரம்: ரெகுநாதபுரத்தில் தொழிலாளர் நலத்துறை சார்பில் அமைப்புசாரா

நல வாரியத்தில் உறுப்பினர்கள் சேர்க்கும் முகாம் தமிழ்நாடு பெயின்டர்கள் மற்றும் ஓவியர் முன்னேற்ற சங்க மாவட்ட தலைவர் முத்துக்குமார் தலைமையில் நடந்தது. மாநில செயலாளர் ஜெயச்சந்திரன் முன்னிலை வகித்தார்.

மாவட்ட அமைப்பாளர் சாயல்குடி குமரேசன், மாவட்டத் துணைத் தலைவர் வேல்முருகன், மாவட்ட இளைஞரணி தலைவர் திருமுருகன் உட்பட ஏராளமான நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர். அனைத்து பெயின்டர்கள், ஓவியர்கள், கட்டட தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டு தமிழக அரசின் தொழிலாளர் நலத்துறை சார்பில் வழங்கப்படும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் அரசு அடையாள அட்டைக்கான பதிவு முகாமிற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தனர்.

காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை முகாம் நடந்தது. ரெகுநாதபுரம் மற்றும் மண்டபம் யூனியனுக்கு உட்பட்ட கட்டுமான தொழிலாளர்கள் மற்றும் அதன் சார்ந்த பெயின்டர் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பாதுகாப்பு நலன் கருதி பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குவது பற்றி விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. காப்பீடு அடையாள அட்டை வழங்குதல் உள்ளிட்டவைகளுக்கான அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டது.

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