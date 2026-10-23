உதவித்தொகை பெற வங்கி கணக்கில் ஆதார் எண் இணைப்பு கட்டாயம்
உதவித்தொகை பெற வங்கி கணக்கில் ஆதார் எண் இணைப்பு கட்டாயம்
ADDED : செப் 29, 2026 04:02 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தில் முதியோர் உதவித்தொகை மற்றும் ஏனைய உதவித்தொகை பெறுவோர் தங்களது வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும்.
மத்திய அரசு செப்., மாதம் முதல் ஆதார் அடிப்படையிலான பணப் பரிமாற்ற முறையைக் அமல்படுத்தியுள்ளது. எனவே சமூக பாதுகாப்பு திட்டத்தில் உதவித்தொகை பெறுவோர் தங்கள் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கின் மூலமே இந்த மாதத்திலிருந்து பணம் பெற முடியும். அரசின் முறையான நடவடிக்கைகளின் மூலம் வங்கி கணக்குகளில் தடையின்றிப் பணம் பெறுவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
எனவே வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் இதுவரை இணைக்காதவர்கள் தங்களது வங்கியை அணுகி உடன் இணைக்க வேண்டும். இதில் ஏதேனும் சந்தேகம் அல்லது உதவிகள் தேவைப்பட்டால் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் செயல்படும் தனித்துணை கலெக்டர் (ச.பா.தி) அலுவலகம் மற்றும் தாலுகா அலுவலகத்திலும் உள்ள தனி தாசில்தார் (ச.பா.தி) அலுவலகங்களிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ள உதவி மையங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.–––––