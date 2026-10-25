மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதிகளில் கடத்தலை தடுக்க கூட்டு ரோந்து தேவை: தொடர் சம்பவங்களை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா
மன்னார் வளைகுடா கடல் பகுதிகளில் கடத்தலை தடுக்க கூட்டு ரோந்து தேவை: தொடர் சம்பவங்களை தடுக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா
UPDATED : அக் 25, 2026 01:16 AM
ADDED : அக் 24, 2026 05:32 PM
கீழக்கரை: கடந்த சில ஆண்களாக ராமநாதபுரம் மாவட்ட கடற்கரை பகுதியில் இருந்து தொடர்ந்து இலங்கைக்கு சட்ட விரோதமாக பொருள்கள் கடத்தப்பட்டு வருகிறது. இவற்றை உரிய முறையில் தடுப்பதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் இணைந்து கூட்டு ரோந்து படை அமைக்க வேண்டும்.
திருப்புல்லாணி, கீழக்கரை, மண்டபம், வேதாளை உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார மன்னார் வளைகுடா கடற்கரை அருகில் ஏராளமான கிராமங்கள் உள்ளன. கடற்கரை அருகே உள்ள ஆள் நடமாட்டமில்லாத கிராமங்களை தேர்வு செய்து சட்ட விரோதமாக இலங்கைக்கு கடத்தும் செயல் சத்தமின்றி அரங்கேறி வருகிறது. சட்ட விரோதமாக பீடி இலை பண்டல்கள், வலி நிவாரணி மாத்திரைகள், மஞ்சள் மூடைகள், கஞ்சா, தங்கம் உள்ளிட்ட பொருள்களை கடத்துவதும் தீவிர சோதனைகளின் போது அவ்வப்போது பிடிபடுவதும் தொடர்ந்து நடக்கிறது.
ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடங்கள் மற்றும் கடற்கரை பகுதிகளை தேர்வு செய்யும் கடத்தல்காரர்கள் பாஸ்வேர்டு மூலமாக கடத்தல் பொருள்களை சரக்கு வாகனங்கள் மூலம் கடத்திச் செல்கின்றனர். அவற்றை கடல் மார்க்கமாக இலங்கைக்கு கடத்திச் செல்வதற்கு பெரு முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அவற்றை முறியடிக்கும் நிகழ்ச்சியும், தொடர்ந்து சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகளும் அரங்கேறி வருகிறது.
தன்னார்வலர்கள் கூறியதாவது :
ராமேஸ்வரம் முதல் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் கடைசி எல்லை வரை முறையாக கண்காணிப்பில் இருப்பது அவசியத் தேவை. பல இடங்களில் தற்காலிக சோதனைச் சாவடிகளை அமைக்க வேண்டும். போதைப்பொருள் தடுப்பு போலீசார், நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார், கஸ்டம்ஸ் பிரிவு போலீசார், மீன்வளத்துறை, மன்னார் வளைகுடா வனத்துறையினர் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் அடங்கிய குழுவினர் மூலம் கூட்டு ரோந்து மேற்கொள்ள வேண்டும்.
கடத்தல்காரர்களின் திட்டங்களை முறியடிப்பதற்கு அதி நவீன உபகரணங்கள் மூலம் கண்டறிய வேண்டும். கடத்தல் சம்பவங்களை தடுக்க உள்ளூர் இளைஞர்கள் மூலமாக தன்னார்வ விழிப்புணர்வு குழுக்களை ஏற்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.