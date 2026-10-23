பள்ளிக் கல்வித்துறையில் பதவி உயர்வின்றிவேதனையில் இளநிலை உதவியாளர்கள்
பள்ளிக் கல்வித்துறையில் பதவி உயர்வின்றிவேதனையில் இளநிலை உதவியாளர்கள்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 04:34 PM
ராமநாதபுரம்: ‘‘தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறையில் 14 ஆண்டுகளாக பதவி உயர்வின்றி இளநிலை உதவியாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர்,’’ என, ராமநாதபுரத்தில் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சுப் பணியாளர்கள் நலச்சங்க மாநில தலைவர் முனியேஸ்வரன் வேதனை தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: பள்ளிக் கல்வித்துறை வளர்ச்சிக்கும், நிர்வாகப்பணிகளின் சீரான செயல்பாட்டிற்கும் இளநிலை உதவியாளர்கள் அர்ப்பணிப்புடன் பணிபுரிகின்றனர். அவர்களுக்கு 14 ஆண்டுகளாக பதவி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை. டி.என்.பி.எஸ்.சி., மூலம் நேரடி உதவியாளர் நியமனம் மேற்கொள்வதற்கு பதிலாக தகுதியும் பணி மூப்பும் கொண்ட இளநிலை உதவியாளர்களுக்கு உதவியாளர் பதவி உயர்வு வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாத பட்சத்தில் ஒரே ஊதிய நிலையில் 14 ஆண்டுகளாக பணிபுரிபவர்களின் நிலைக்கு ஏற்றவாறு ஊதிய மாற்றம் செய்து வழங்க வேண்டும் அல்லது பிற துறைகளில் உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு மாற்றுப் பணியிட வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும். இளநிலை உதவியாளர்களின் உழைப்பு, அனுபவத்திற்கு உரிய அங்கீகாரம் வழங்க வேண்டும். இதுகுறித்து முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு கூறினார்.