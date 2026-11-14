மாவட்ட அணிக்கு கபடி வீரர்கள் தேர்வு முகாம்: நாளை நடக்கிறது
மாவட்ட அணிக்கு கபடி வீரர்கள் தேர்வு முகாம்: நாளை நடக்கிறது
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 04:22 PM
பரமக்குடி: ராமநாதபுரம் மாவட்ட சப் ஜூனியர் ஆண்கள் கபடி வீரர்கள் தேர்வு முகாம் நாளை (நவ.,15) சத்திரக்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடக்கிறது.
தமிழ்நாடு அமெச்சூர் கபடி கழகம் சார்பில் 36 வது சப் ஜூனியர் ஆண்கள் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் நவ., 20 முதல் 22 வரை கன்னியாகுமரியில் நடக்க உள்ளது. இதற்காக ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆண்கள் அணி தேர்வு முகாம் நாளை காலை 9:00 மணிக்கு சத்திரக்குடி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி விளையாட்டு மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது.
அப்போது ஆதார் ஜெராக்ஸ் 2010 டிச.,12ல் அல்லது அதற்கு பின் 16 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். எடை 60 கிலோ மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவராக இருப்பதுடன், கண்டிப்பாக ஷூ அணிந்து வர வேண்டும் என மாவட்ட சேர்மன் குமார், தலைவர் ரங்கநாதன், செயலாளர் ஜெயக்குமார், பொருளாளர் நெடுஞ்செழியன் ஆகியோர் தெரிவித்தனர்.