சிறிய மழையை தாங்காத கடலாடி பஸ் ஸ்டாண்ட்

UPDATED : அக் 08, 2026 07:19 PM
ADDED : அக் 08, 2026 05:47 PM
கடலாடி: சிறிய மழை பெய்தால் கூட கடலாடி பஸ் ஸ்டாண்டில் தண்ணீர் தேங்கி வெளியே செல்ல வழியில்லாத அவல நிலை உள்ளது.
கடலாடியில் நேற்று மதியம் 1:30 முதல் 3:00 மணி வரை மழை பெய்தது. கடலாடி பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகப் பகுதி மற்றும் பிரதான சாலை முழுவதும் மழை நீரால் நிரம்பியது. டூவீலரில் செல்வோர் மற்றும் நடந்து செல்வோர் சிரமத்துடன் பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு வந்தனர்.
கடலாடி பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு நாள்தோறும் 60 கிராம ஊராட்சிகளை சேர்ந்த மக்கள் யூனியன் அலுவலகத்திற்கு வருகின்றனர். இங்கு வெள்ளிக்கிழமை தோறும் வாரச்சந்தை நடக்கிறது. இந்நிலையில் மழை பெய்தால் தண்ணீர் குளம் போல் தேங்குகிறது. தன்னார்வலர்கள் கூறியதாவது:
கடலாடி பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகத்தில் சிறு மழை பெய்தால் கூட தாங்க முடியாத அளவிற்கு தண்ணீர் முழுவதுமாக தேங்குகிறது. தண்ணீர் வெளியேறுவதற்கான வரத்து கால்வாய் ஆக்கிரமிப்பால் அடைபட்டுள்ளது. இதே போன்று கடலாடி யூனியன் அலுவலகம் அருகே உள்ள பகுதியில் தெருக்களில் உள்ள வாறுகால் குப்பையால் நிரம்பியுள்ளது.
தண்ணீர் செல்ல வழியின்றி தேங்குதால் பெரும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகிறோம். எனவே மழைக்காலத்திற்கு முன் கடலாடி ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் வரத்து கால்வாய்களை சீரமைத்து தண்ணீர் வழிந்தோடச் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.