புதர் சூழ்ந்த நிலையில் கடலாடி அரசு மருத்துவமனை வளாகம்
புதர் சூழ்ந்த நிலையில் கடலாடி அரசு மருத்துவமனை வளாகம்
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 11:06 PM
கடலாடி: கடலாடி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தின் முன்புறம் மற்றும் பக்கவாட்டு பகுதிகளில் ஏராளமான சீமைக் கருவேல மரங்கள் மற்றும் புதர் மண்டியுள்ளது.
கடலாடி அரசு மருத்துவமனைக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான புறநோயாளிகள் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர். ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு புதிதாக கூடுதல் வசதிகளுடன் மருத்துவமனை வளாக கட்டடம் திறக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் மருத்துவமனை வளாகம் மற்றும் சாலையின் இரு புறங்களிலும் சீமைக்கருவேல மரங்கள் அடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது. நோயாளிகள் கூறியதாவது:
இரவு நேரங்களில் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் விஷ ஜந்துக்களின் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ளது. குறிப்பாக சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்ற வேண்டிய ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் கண்டும் காணாமல் உள்ளனர். இதனருகே போலீஸ் ஸ்டேஷன், அங்கன்வாடி மையம், நுாலகம், பயணியர் நிழற்குடை உள்ளன.
எனவே சீமைக் கருவேல மரங்களை அகற்றி விட்டு அப்பகுதியில் மரக்கன்றுகளை நட வேண்டும் என்றனர்.