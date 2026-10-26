/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/காளியம்மன் கோயில் மண்டல பூஜை
ADDED : அக் 25, 2026 04:29 PM
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நயினார்கோவில்: காரடர்ந்தகுடி ஆண்டி பண்டாரத்தார் சமூக சபைக்கு புராதன பாத்தியமான புரக்கோட்டை காளியம்மன் கோயிலில் செப்., 7ல் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது.
மண்டல அபிஷேகம் துவங்கிய நிலையில், நேற்று (அக்.,24) நிறைவடைந்தது.
மண்டல பூஜை பூர்த்தி வைபவம், சங்காபிஷேகம் நடந்தது. மணிகண்டன் சிவாச்சாரியார் தலைமையில் யாகபூஜைகள் செய்து, புனித தீர்த்த குடங்கள் புறப்பாடாகி அம்மனுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடந்தது. சபை நிர்வாகிகள், திருப்பணி குழுவினர், பக்தர்கள் பங்கேற்றனர். அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இங்கு அமாவாசைதோறும் இரவு 7:00 மணிக்கு சிறப்பு பூஜை நடக்கிறது.