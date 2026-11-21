காரங்காடு சுற்றுச்சூழல் மையத்திற்கு பூட்டுபோலீஸ் பேச்சு வார்த்தைக்கு பின் திறப்பு
காரங்காடு சுற்றுச்சூழல் மையத்திற்கு பூட்டுபோலீஸ் பேச்சு வார்த்தைக்கு பின் திறப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 05:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:18 PM
தொண்டி: தொண்டி அருகே காரங்காடு சுற்றுச்சூழல் மைய அலுவலகத்திற்கு கிராம மக்கள் வேறு பூட்டு போட்டததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. போலீஸ் பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் திறக்கப்பட்டது. தொண்டி அருகே காரங்காடு கிராமத்தில் வனத்துறை கட்டுபாட்டில் சுற்றுச்சூழல் மையம் செயல்பட்டது. பல்வேறு சம்பவங்களில் சில மாதங்களுக்கு முன் கிராம மக்களின் எதிர்ப்பால் படகு போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டு மூடப்பட்டது. இந்நிலையில் கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் இன்று (நவ.,21) நேரில் ஆய்வு செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியானது.
இதையடுத்து நேற்று வனத்துறையினர் சென்று அலுவலகத்தை திறந்து சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இது குறித்து தகவல் அறிந்த காரங்காடு கிராமத்தை சேர்ந்த சிலர் அங்கு சென்றனர். மீண்டும் படகுகள் இயக்கப்படுமோ என்ற சந்தேகத்தில் வனத்துறையினர் பணிகளை முடித்து விட்டு சென்ற பிறகு சிலர் அலுவலக கதவில் வேறு பூட்டு போட்டு பூட்டிச் சென்றனர்.
நேற்று காலை வனத்துறையினர் மீண்டும் அலுவலகத்திற்கு வந்த போது வேறு பூட்டு போடப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். உடனடியாக போலீசுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. தொண்டி போலீசார் சென்று மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது சுற்றுலாப் படகுகள் இயக்கக்கூடாது என கிராமத்தினர் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
படகு சவாரி இயக்குவது குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கவில்லை. கலெக்டர் ஆய்வுக்கு வருவதால் மட்டுமே சுத்தம் செய்யப்படுகிறது என அதிகாரிகள் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து சமரசம் ஏற்பட்டதால் கிராமத்தினர் போட்ட பூட்டு திறக்கப்பட்டது. பின்னர் வனத்துறையினர் பணிகளை தொடர்ந்தனர்.