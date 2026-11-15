பிரப்பன் வலசையில் கயாக்கிங்கடல்நீர் விளையாட்டு போட்டி
பிரப்பன் வலசையில் கயாக்கிங்கடல்நீர் விளையாட்டு போட்டி
ADDED : நவ 14, 2026 05:18 PM
ராமநாதபுரம்:
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பிரப்பன்வலசை ஒலிம்பிக் நீர் விளையாட்டு அகாடமியில் கயாக்கிங் கடல்நீர் விளையாட்டு போட்டி நடந்தது.
கடல்நீர் விளையாட்டை ஊக்குவிக்கும் வகையில் ஒலிம்பிக் நீர் விளையாட்டு அகாடமி பிரப்பன்வலசையில் திறக்கப்பட்டது. இந்த அகாடமியில் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் மாநில கயாக்கிங் மற்றும் ஸ்டாண்ட் அப் பேடில் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி இன்று (நவ.,14) நடந்தது. போட்டியை கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் துவக்கி வைத்தார்.
போட்டியில் 150 விளையாட்டு வீரர்கள், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர். வெற்றி பெற்ற வீரர்கள் ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் நடக்கவுள்ள தேசிய அளவில் போட்டிகளில் தமிழ்நாடு அணிக்காக பங்கேற்கவுள்ளனர். எஸ்.பி., ஹரி கிரண் பிரசாத், மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் தினேஷ்குமார், தமிழ்நாடு கேனோயிங், கயாக்கிங் சங்க நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.