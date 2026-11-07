தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/கிலோ ரூ.3500 க்கு ஏற்றுமதியாகும் ராமேஸ்வரம் இறால் மீன்கள்

கிலோ ரூ.3500 க்கு ஏற்றுமதியாகும் ராமேஸ்வரம் இறால் மீன்கள்

கிலோ ரூ.3500 க்கு ஏற்றுமதியாகும் ராமேஸ்வரம் இறால் மீன்கள்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM

ADDED : நவ 06, 2026 05:32 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM ADDED : நவ 06, 2026 05:32 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம், பாம்பன் ஆகிய இடங்களில் பிடிக்கப்படும் இறால் மீன்கள், வெளி நாடுகளுக்கு கிலோ ரூ.3500 வீதம் உயிருடன் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.

ராமேஸ்வரம், பாம்பன் ஆகிய இடங்களில் 1500க்கு மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்கள் பிடிக்கின்றனர். தற்போது மழைக்கால சீசனில் வெளி நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாகும் இறால், கணவாய், நண்டு உள்ளிட்டவை மீனவர்கள் வலையில் அதிகம் சிக்குகின்றன.

இதுகுறித்து பாம்பன் இறால் வியாபாரி பி. ரூபட் கூறியதாவது:

ராமேஸ்வரம், பாம்பன் மீனவர்களிடம் இறால் மீன்களை உயிருடன் வாங்கி கடல் நீரில் சில நாட்கள் வைத்திருந்து 200 கிலோவிற்கு மேல் சேர்ந்தவுடன் ஹாங்காங், சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு கப்பல், விமானம் மூலம் ஏற்றுமதி செய்கிறோம். தற்போது கிலோ ரூ.3500 வரை விற்கிறது. கிறிஸ்துமஸ், ஆங்கிலப் புத்தாண்டு காலத்தில் கிலோவிற்கு ரூ.500 வரை அதிகரிக்கும் என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us