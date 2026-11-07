கிலோ ரூ.3500 க்கு ஏற்றுமதியாகும் ராமேஸ்வரம் இறால் மீன்கள்
கிலோ ரூ.3500 க்கு ஏற்றுமதியாகும் ராமேஸ்வரம் இறால் மீன்கள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:32 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம், பாம்பன் ஆகிய இடங்களில் பிடிக்கப்படும் இறால் மீன்கள், வெளி நாடுகளுக்கு கிலோ ரூ.3500 வீதம் உயிருடன் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
ராமேஸ்வரம், பாம்பன் ஆகிய இடங்களில் 1500க்கு மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் மீன்கள் பிடிக்கின்றனர். தற்போது மழைக்கால சீசனில் வெளி நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாகும் இறால், கணவாய், நண்டு உள்ளிட்டவை மீனவர்கள் வலையில் அதிகம் சிக்குகின்றன.
இதுகுறித்து பாம்பன் இறால் வியாபாரி பி. ரூபட் கூறியதாவது:
ராமேஸ்வரம், பாம்பன் மீனவர்களிடம் இறால் மீன்களை உயிருடன் வாங்கி கடல் நீரில் சில நாட்கள் வைத்திருந்து 200 கிலோவிற்கு மேல் சேர்ந்தவுடன் ஹாங்காங், சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு கப்பல், விமானம் மூலம் ஏற்றுமதி செய்கிறோம். தற்போது கிலோ ரூ.3500 வரை விற்கிறது. கிறிஸ்துமஸ், ஆங்கிலப் புத்தாண்டு காலத்தில் கிலோவிற்கு ரூ.500 வரை அதிகரிக்கும் என்றார்.