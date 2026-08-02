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/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/﻿ ஹவாலா தங்கத்தை மறைத்த வாலிபர் கடத்தல்: 7 பேர் கைது

﻿ ஹவாலா தங்கத்தை மறைத்த வாலிபர் கடத்தல்: 7 பேர் கைது

﻿ ஹவாலா தங்கத்தை மறைத்த வாலிபர் கடத்தல்: 7 பேர் கைது

ADDED : ஆக 02, 2026 01:08 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 01:08 AM

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திருப்புல்லாணி: வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு வந்த தங்கத்தை உரியவரிடம் ஒப்படைக்காத சேக் நசிருதீன், 37, என்பவரை, காரில் கடத்தி தாக்கிய, ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கீழக்கரையை சேர்ந்தவர் சேக் நசிருதீன் இவர், ஜூலை, 30ல் திருப்புல்லாணி அருகே உள்ள மனமகிழ் மன்றத்திற்கு, நண்பர்களுடன் சென்று மது அருந்தினார்.

அங்கு காரில் வந்த மர்ம நபர்கள், ஷேக் நசிருதீனை கடத்திச் சென்றனர். திருவாடானை, ஓரியூர் தென்னந்தோப்பில் ஒரு அறையில் இருந்த சேக் நசிருதீன், கடுமையான காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டார்.

விசாரணையில், வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட, 20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஹவாலா தங்கத்தை சேக் நசிருதீன் சம்பந்தப்பட்ட நபரிடம் முழுமையாக ஒப்படைக்கவில்லை. இதனால், அவர் கடத்தி தாக்கப்பட்டது தெரிந்தது. கடத்தலில் ஈடுபட்ட தொண்டி நபீல் அகமது, 28, உ ட்பட ஏழு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

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