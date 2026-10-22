/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/வழிப்பறி செய்தவர்மீது குண்டாஸ்
UPDATED : அக் 16, 2026 06:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:46 PM
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ராமநாதபுரம்:
உச்சிப்புளி அருகே சீனியப்பா தர்கா பகுதியை சேர்ந்த நாகராஜ் மகன் கோவிந்தராஜ் 35. இவர் மீது உச்சிப்புளி மற்றும் கேணிக்கரை போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. சமீபத்தில் கீழக்கரையில் நடந்த தொடர் வழிப்பறி வழக்கில் போலீசார் கோவிந்தராஜை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
தொடர்ந்து சட்டவிரோத செயல்களில் ஈடுபடுவதை தடுக்க குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டத்தில் கோவிந்தராஜை கைது செய்ய எஸ்.பி., சந்தீஷ் பரிந்துரைத்தார். அதை ஏற்று கலெக்டர் சிவகுரு பிரபாகரன் உத்தரவிட்டதால் மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்