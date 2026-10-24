திருவெற்றியூரில் கழிப்பறை வசதியின்றி பக்தர்கள் அவதி
திருவெற்றியூரில் கழிப்பறை வசதியின்றி பக்தர்கள் அவதி
UPDATED : அக் 11, 2026 03:50 PM
ADDED : அக் 11, 2026 03:46 PM
திருவாடானை: திருவெற்றியூருக்கு வரும் பக்தர்கள் போதிய கழிப்பறை வசதிகள் இல்லாததால் சிரமபடுகின்றனர். கூடுதலாக கழிப்பறைகள் அமைக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
திருவெற்றியூரில் பாகம்பிரியாள் கோயில் உள்ளது. சிவகங்கை தேவஸ்தானத்திற்கு சொந்தமான இக் கோயிலில் சில நாட்களுக்கு முன்பு உண்டியல் திறக்கபட்டது. அப்போது அங்கு வந்த சிவகங்கை தேவஸ்தான மேலாளர் இளங்கோவிடம் கிராம மக்கள் மனு கொடுத்தனர். அந்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது– 42 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டபட்ட பக்தர்கள் தங்கும் மண்டபம் சேதமடைந்துள்ளதால் புதிய மண்டபம் கட்ட வேண்டும். அரசின் அன்னதானம் திட்டம், சமையல் கூடம் மற்றும் அலுவலகம் இந்த மண்டபத்தின் ஒரு பகுதியில் இயங்கி வருவதால் பக்தர்கள் தங்க போதுமான இடவசதியில்லை. மேலும் பக்தர்கள் வசதிக்காக 4 கழிப்பறைகள் மட்டுமே கட்டபட்டுள்ளது. அதிகமான பக்தர்கள் கூடும் போது சிரமபடுகின்றனர். எனவே 10 கழிப்பறைகள் கட்ட வேண்டும். அனைத்து அடிப்படை வசதிகளை முடித்த பின்னரே கும்பாபிேஷக பணிகளை துவங்க வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளனர்.