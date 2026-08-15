/உள்ளூர் செய்திகள்/ராமநாதபுரம்/ நயினார்கோவில் மாகாளி கோயிலில் விளக்கு பூஜை
ADDED : ஆக 13, 2026 12:34 AM
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நயினார்கோவில்: பரமக்குடி அருகே நயினார்கோவில் மருதவன மாகாளியம்மன் கோயிலில் விளக்கு பூஜை நடந்தது. கோயிலில் மூலவர் மாகாளியம்மன் எட்டு கரங்களுடன் அசுரனை வதம் செய்த நிலையில் அருள்பாலிக்கிறார்.
இங்கு சித்திரை மாதம் கொடியேற்றப்பட்டு விழாக்கள் நடக்கிறது. தொடர்ந்து ஆடி மாதம் திருவிளக்கு வழிபாடு நடந்த நிலையில், சுமங்கலி பெண்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.
விளக்கேற்றி குங்குமம் மற்றும் மலர்களால் அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டனர்.