நாகை - துாத்துக்குடி நான்கு வழிச்சாலை மாற்றுவழியில் செயல்படுத்த திட்டம் நிலங்களை கையகப்படுத்தும் பணி நிறுத்தம்
நாகை - துாத்துக்குடி நான்கு வழிச்சாலை மாற்றுவழியில் செயல்படுத்த திட்டம் நிலங்களை கையகப்படுத்தும் பணி நிறுத்தம்
ADDED : ஜூலை 23, 2026 11:16 PM
ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வழியாக நாகப்பட்டினம் முதல் துாத்துக்குடி வரைபுதிய நான்கு வழி பசுமை கடற்கரை சாலை அமைக்கும் திட்டத்தைஈர நிலங்கள், விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் மாற்று வழியில்செயல்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளதால் இதற்குரிய நிலங்களை கையகப்படுத்தும் பணி தற்காலிகமாகநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் 'பாரத் மாலா' திட்டத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறைமூலம் நாகப்பட்டினம் முதல் துாத்துக்குடி வரை புதிய நான்கு வழிகடற்கரை சாலை அமைக்கப்பட உள்ளது.ரூ.7000 கோடி திட்ட மதிப்பீடு செய்துள்ளனர்.இத்திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு கடந்த மாதம்அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இதையடுத்து நிலம் கையகப்படுத்தும்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
நாகப்பட்டினத்தில் 28.7 கி.மீ., திருவாரூரில் 40.3கி.மீ., தஞ்சாவூரில் 40.6 கி.மீ., புதுக்கோட்டையில் 39.6 கி.மி., ராமநாதபுரத்தில் 138.6 கி.மீ.,துாத்துக்குடியில் 44 கி.மீ., என 331 கி.மீ.,க்கு நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கப்படஉள்ளது. இதற்கான நிலம் கையகப்படுத்த ரூ.11 கோடியே 22 லட்சத்து 41ஆயிரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகபட்சமாக ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில்திருவாடானை, தொண்டி, ஆர்.எஸ்.மங்கலம், ராமநாதபுரம், கீழக்கரை,கடலாடி ஆகிய இடங்களில் நிலம் கையகப்படுத்த ரூ.4 கோடியே 92 லட்சத்து15 ஆயிரம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.இப்பணிக்காக 2024 ல்சிறப்பு மாவட்டவருவாய் அலுவலர்கள், தனி தாசில்தார், துணை தாசில்தார்,கண்காணிப்பாளர்கள், டேட்டா என்ட்ரி ஆப்பரேட்டர்கள் என 200 பேருக்கும்மேற்பட்டவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு பணிகள் நடந்தது.
இந்நிலையில் பசுமை கடற்கரை சாலை அமைக்கும் திட்டத்தில்ஈர நிலங்கள், விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாகஇத்திட்டத்தைமாற்று வழியில் செயல்படுத்துவது என மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அது வரை நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் தற்காலிகமாகநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் வருவாய்த்துறை பணியாளர்கள் மீண்டும் அவர்களதுதுறைக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.
மாற்று வழிகளை தேர்வு செய்துதேசிய நெடுஞ்சாலைத்துறை ஆணையம், சாலை போக்குவரத்துமற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகத்தின் ஒப்புதல் பெற்ற பிறகுவிரைவில் மீண்டும் நிலம் கையகப்படுத்தும் பணிகள் துவங்க உள்ளதாக வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.