மன்னார் ஆழ்கடலில் வாழும் சோம்பேறி துாண்டில் மீன்கள்; அதிசய குணாதிசயங்கள் நிறைந்தவை
மன்னார் ஆழ்கடலில் வாழும் சோம்பேறி துாண்டில் மீன்கள்; அதிசய குணாதிசயங்கள் நிறைந்தவை
ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:16 AM
கீழக்கரை: மன்னார் வளைகுடா ஆழ்கடலில் அதிசய குணாதிசயங்கள் கொண்ட மீன்கள் வாழ்விடங்களாக பயன்படுத்தி வருகின்றன. அந்த வரிசையில் சோம்பேறி துாண்டில் மீன்கள் மன்னார் வளைகுடா கடலில் அதிகம் உள்ளன.
இவை 'லோபி பார்ம்சு' என்ற எலும்பு மீன்கள் வகையைச் சார்ந்தவை. பிற மீன்களை வேட்டையாடலின் மூலம் கவரும் தன்மை கொண்டவை.
இதனால் இவை துாண்டில் மீன்கள் எனவும் பெயர் பெற்றுள்ளன. இம்மீன்களின் முன்பகுதியில் துாண்டில் போன்ற ஒளிரும் துடுப்பு பிற மீன்களை கவர்ந்து வேட்டையாட வழி செய்கிறது. இந்த ஒளி உமிழ்வானது அதன் பாக்டீரியாக்கள் மூலம் வெளியிடப்படுகிறது. இவ்வகை பாக்டீரியாக்கள் கடல் நீரிலும் அதனை சுற்றியுள்ள இடங்களிலும் அதனுடன் வாழ்கின்றன.
துாண்டில் மீன்களில் ஆண் மீன்கள் பெண் மீன்களை விட சிறியன. பெண் மீன்கள் தலையில் நீண்ட முன்புறத்தை பெற்றுள்ளன. ஆண் மீன்களிடம் இவை காணப்படுவதில்லை. ஆண் மீன்கள் சோம்பேறி மீன்களாகவே உள்ளன.
இவை தனது தேவைகளுக்கு பெண் மீன்களையே நம்பி வாழ்கின்றன. துணை ஏதும் கிடைக்கவில்லை எனில் உணவு உண்ணாமலே உயிரையும் விடுகின்றன. பெண் துணை கிடைக்கும் போது தன் பற்களை அதன் உடலில் பதிய வைத்து ஒட்டிக்கொண்டு வாழ்கிறது. பிறகு சிறிது சிறிதாக ஆண் மீனின் உடலில் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. பெண் உடலின் தசையோடு ஆணின் தசை இணைந்து விடுகிறது.
ஆணின் நரம்பு மண்டல உறுப்புகள், உணவு மண்டல உறுப்புகள் அழிந்து பின்னர் மறைகின்றன. இனப்பெருக்க உறுப்புகள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளன. ஒற்றுமையாக பெண்ணோடு சேர்ந்து வாழ்கிறது.
சுவாசத்திற்கான பிராண வாயுவையும் பெண்ணிடம் இருந்தே பெற்றுக் கொள்கின்றன. இதன் மூலம் இனப்பெருக்கம் நடக்கிறது. முழு தேவையையும் பெண் மீன்களிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்கின்றன. உணவு உண்பதில் ஆண் துாண்டில் மீன்களைப் போல சோம்பேறிகள் வேறு எதுவும் இல்லை.